Mitarbeiter hadern mit Befristungen

Mitarbeiter der Uni in Kassel protestieren gegen befristete Arbeitsverträge. © dpa

Kassel/Frankfurt/Darmstadt/Marburg.6 Jahre, 15 Verträge und keiner unbefristet – die 31-jährige Aleks weiß, warum sie auf dem Kasseler Campus demonstriert. „Frist ist Frust“ lautet ihr Motto, die hessenweite Protestaktion soll auf prekäre Arbeitsbedingungen an Hochschulen aufmerksam machen. „Einige Verträge liefen nur einen bis zwei Monate“, sagt Aleks. Sie war studentische und wissenschaftliche Hilfskraft, Mitarbeiterin im technisch-administrativen Bereich und ist nun wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Politikwissenschaft.

Proteste im ganzen Land

Mit Aktionen in mehreren Städten machen Uni-Beschäftigte auf ihre Situation aufmerksam: „Wir fordern vom Land Hessen und den Hochschulen eine verbindliche Festlegung für die Einrichtung von mehr unbefristeten Stellen in Lehre und Verwaltung“, sagte Tobias Cepok, Referent der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW). Der Anteil befristeter Beschäftigter beim wissenschaftlichen Personal an Hessens Hochschulen liege bei 84 Prozent ohne Professuren und Verwaltung. Knapp 9000 Menschen sind das, die unterrichten, beraten, forschen, leiten oder Prüfung abnehmen. Spitzenreiter bei den Befristungen sind laut Gewerkschaft die Technische Universität Darmstadt (93 Prozent), die Goethe-Uni Frankfurt (85 Prozent) und die Uni Kassel (85 Prozent). Diese Zahlen sind aber umstritten. So verweisen einige Universitäten darauf, das sich je nach betrachteten Bereichen ein anderes Bild biete – teilweise mit sehr hohen Anteilen von feste Verträge.

2015 einigten sich das Land Hessen und die Hochschulen auf einen Hochschulpakt. Damals hieß es, man wolle der „Herausforderung der zunehmenden Befristung von Beschäftigungsverhältnissen effektiv begegnen“. Doch passiert ist laut GEW-Referent Cepok kaum etwas. Nach Angaben der Unis hat sich die Situation gebessert. „Befristete Beschäftigungsverhältnisse sind insbesondere in jenen wissenschaftlichen Bereichen anzutreffen, in denen eine befristete Projektfinanzierung Beschäftigung ermöglicht“, sagt Olaf Kaltenborn, Sprecher Uni Frankfurt. An der Goethe-Universität machen sogenannte Drittmittel knapp ein Drittel des Etats aus. Den hohen Anteil von Drittmitteln sehen Hochschulen nicht unbedingt kritisch: „Dies zeigt unsere Leistungsfähigkeit in der Forschung und öffnet auch die Chance, vielen jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Möglichkeit zur Qualifikation in Drittmittel-finanzierten Projekten zu bieten“, erklärt Silke Paradowski, Sprecherin der TU Darmstadt. lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 17.01.2020