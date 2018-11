Mitgliederentscheid löst Chaos aus

Stuttgart.Dreimal hat die Südwest-SPD die Stimmen des Mitgliederentscheids über ihren künftigen Vorsitzenden ausgezählt. Im ersten Durchgang lag in der Nacht zum Dienstag Herausforderer Lars Castellucci mit 21 Stimmen vor Amtsinhaberin Leni Breymaier. Doch der Zählkommission war das zu knapp. So entschied sie sich für Geheimhaltung und eine neue Zählung. Da kippten die Mehrheitsverhältnisse gestern Morgen plötzlich in Richtung Breymaier. Erst am Abend um 18 Uhr wagte die Kommission sich mit ihrem endgültigen Ergebnis an die Öffentlichkeit.

Breymaier hatte bei fast 19 000 abgegebenen Stimmen eine hauchdünne Mehrheit von 39. Doch so lange wollte Breymaier nicht warten. Schlag 14 Uhr tritt die seit zwei Jahren amtierende Landeschefin vor die Medien und verkündet ihren Rückzug. Das habe sie in der Nacht zuvor weit nach Mitternacht bereits der SPD-Bundesvorsitzenden Andrea Nahles mitgeteilt. „Das Ergebnis verlangt Konsequenzen“, sagt sie. Ob sie da überhaupt den Ausgang der zweiten Zählung kannte, blieb unklar.

Castellucci zeigte sich bei dem ganzen Chaos ganz cool. „Ich werde am Samstag kandidieren“, kündigt er an. Dass die Amtsinhaberin knapp gewonnen hatte, interessierte den 44-Jährigen nicht: „Ich habe jetzt sechs Wochen gerackert, um Vorsitzender zu werden. Jetzt würde ich es begrüßen, wenn ich es am Samstag auch würde.“ Seine Aufgabe sei es, die Partei wieder zusammenzuführen.

Vier Stunden zuvor hatte eine emotional aufgewühlte Breymaier ihren Verzicht mit einer überraschenden Forderung an ihren Herausforderer garniert. Da keiner der beiden Bewerber wegen der Enthaltungen und ungültigen Stimmen eine absolute Mehrheit erreicht habe, wäre es besser, beide würden verzichten und einen Konsenskandidaten gemeinsam vorschlagen. Dass der Landesvorstand in den Durchführungsbestimmungen nur eine einfache Mehrheit vorgeschrieben hat, unterschlägt sie in diesem Moment.

Die Lage ist ohnehin völlig unübersichtlich. Schon seit dem Morgen wurde heftig telefoniert. Landtagsfraktionschef Andreas Stoch bringe sich als frischer Kandidat in Stellung, erzählt ein Vorstandsmitglied. Stoch selbst bestreitet das. Später am Tag bringt dann der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup Stoch als Alternative öffentlich ins Spiel. „In der Ausrichtung auf die Landtagswahl würde das durchaus Sinn machen“, findet der SPD-OB.

Castellucci ist ein Ergebnis gelungen, das ihm fast niemand zugetraut hat. Breymaier räumte ein, sie sei von einem 70 zu 30 oder mindestens 60 zu 40 für sich ausgegangen. Auch in der Landtagsfraktion hatte man sich schon mit Breymaier für die nächsten beiden Jahre arrangiert. An ihrer Seite sollte der Abgeordnete Sascha Binder als Generalsekretär der Partei landespolitisches Profil verleihen. Seine Wahl gilt nun als sicher, weil nach Breymaiers Rückzug auch ihre Generalsekretärin Luisa Boos auf eine neuerliche Kandidatur beim Parteitag am kommenden Samstag verzichtet hat.

Die Delegierten sollen in Sindelfingen turnusmäßig die komplette Führungsspitze der Südwest-SPD neu wählen. Ob nach dem chaotischen Ausgang der Mitgliederbefragung neue Bewerber auftreten, ist zunächst unsicher. Natürlich denken da viele an Stoch, vielleicht auch an profilierte Oberbürgermeister wie Mentrup. Breymaier ist da längst nach Berlin entschwebt. Ihr Erbe beschreibt sie so: „Die Partei ist zerrissen. Und zwar mittendurch.“

