Mitnehmen nach Hause immer beliebter

Mainz.Waren die Augen größer als der Hunger und die Hälfte des Schnitzels bleibt auf dem Teller liegen, dann bieten Restaurants „Doggy Bags“ an. Auch in immer mehr Lokalen in Rheinland-Pfalz sind sie zu bekommen.

„Doggy Bags“ heißt eigentlich Hundetüten. Der Begriff kommt aus der Zeit, als man noch peinlich berührt vorgab, Reste für den Hund mitzunehmen. „Mich stört dieser Begriff“, sagt Thomas Langhauser vom rheinland-pfälzischen Landesverband des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga). „Er verleugnet, dass man das Essen für sich selbst mitnehmen darf.“

Etwa 44 Prozent der Lebensmittel in deutschen Restaurants, Groß- und Cateringküchen werden laut Dehoga weggeworfen, das sind fast 24 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Ein Grund dafür seien die strengen Hygienevorschriften. Besonders bei Buffets bleibe viel liegen. In der À-la-Carte-Gastronomie werde wenig weggeworfen, sagt Langhauser, der selbst eine Gaststätte in Edenkoben führt. Dort sei es das Normalste der Welt, Reste einpacken zu lassen.

„Vor zehn Jahren hat das noch kaum jemand gemacht“, sagt Waltraud Fesser, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. „Wenn ich heute essen gehe, beobachte ich das immer öfter bei anderen Gästen.“ 52 Prozent der Gäste nehmen regelmäßig Reste mit nach Hause, hat das Bundesernährungsministerium ermittelt. Zwar fragten immer noch nicht alle von sich aus nach einem Behälter, die Gastwirte sähen das aber ganz selbstverständlich als Teil des Services an, sagt Fesser.

Kompliment für die Küche

Peinlich muss das niemandem mehr sein, sagt Knigge-Trainerin Sibel Güler aus Wiesbaden. Allerdings gebe es Ausnahmen: „Bei Geschäftsessen bleibt das ein absolutes No-Go.“ In der gehobenen Gastronomie oder bei großen Familienfesten sei der Resteverzehr auch unüblich.

Es geht nicht mehr nur darum, die Reste überhaupt zu verwerten, sondern auch, dies auf umweltfreundliche Art zu tun. Statt der Plastikverpackungen gibt es biologisch abbaubare Kartonbehälter, wie etwa die Beste-Reste-Box. Sie wurde 2015 vom Bundesernährungsministerium und der Initiative für Nachhaltigkeit in der Gastronomie, Greentable, als Teil der Kampagne „Zu gut für die Tonne“ eingeführt.

Auch in Rheinland-Pfalz wird die Box beliebter: In wie vielen Betrieben sie genutzt wird, sei aber schwer zu schätzen, sagt Antje Schubert von Bio Futura, dem Hersteller der Box. In den ersten drei Jahren der Initiative seien 300 000 Boxen gefüllt worden. „Gut 50 Tonnen Lebensmittel, die nicht im Abfall gelandet sind.“

Auch im Betrieb von Thomas Langhauser werden Reste umweltfreund verpackt. Wenn Gäste danach fragen, sei das ein Kompliment. „Wir freuen uns, wenn es so gut geschmeckt hat, dass sie zuhause weiteressen wollen.“ lrs

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 18.04.2019