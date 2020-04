Mittelständler fertigen Atemmasken statt BHs

Stuttgart.Die Corona-Krise führt zu eher ungewöhnlichen Kooperationen. Der Ludwigsburger Autozulieferer Mahle zum Beispiel fertigt jetzt gemeinsam mit dem Wäschehersteller Triumph Atemschutzmasken für den medizinischen Bereich. 1,5 Millionen Masken des höchsten Sicherheitsstandards FFP3 wollen die ungleichen Partner im Monat produzieren. Mahle hat als Zulieferer für Klimaanlagen in Autos das Material für die Filter in den Schutzmasken, Triumph übernimmt die Fertigung.

In der Krise zeigt sich, dass es mit gutem Willen alleine nicht getan ist. Weil die Produktion der medizinischen Schutzmasken schon vor Jahren komplett nach Asien abgewandert ist, fehlen hierzulande nicht nur Produktionskapazitäten. Mangelware ist auch das Vlies, das die Viren zurückhalten soll. Und es fehlen die Maschinenbauer, die Anlagen für die Fertigung des Spezialstoffes im Angebot haben.

Zertifizierte Produkte

Umso höher ist die Leistung des Bandagenherstellers Sporlastic GmbH aus Nürtingen (Kreis Esslingen) zu bewerten. Der Mittelständler hat in zwei Wochen eine Schutzmaske nach dem FFP2-Standard entwickelt, die bereits zertifiziert ist. Nun wird sie gemeinsam mit anderen Unternehmen produziert. Die ersten 20 000 Masken hat das Firmenkonsortium bereits an das baden-württembergische Sozialministerium geliefert. Gut vier Millionen sollen es nach einem kurzen Hochlauf pro Woche sein. „Wir haben zwei Wochen durchgearbeitet“, blickt Entwicklungschef Timo Schmeltzpfenning am Karfreitag auf zwei spannende Wochen zurück. Möglich sei das nur gewesen, weil alle 350 Mitarbeiter mitgezogen haben.

Hersteller wie Sporlastic brauchen Abnahmegarantien, weil sie gegenüber chinesischen Herstellern nicht konkurrenzfähig sind – wenn die irgendwann wieder normal nach Europa liefern. Den Experten im Gesundheitswesen ist nach dem seit Wochen andauernden Überbietungswettkampf um Virenschutz klar, dass Deutschland wieder eine eigene Produktion aufbauen muss. Diese Perspektive ist ein zusätzlicher Anreiz für Helfer in der Not.

Die J.Wagner GmbH aus Markdorf ist spezialisiert auf die Beschichtung von Oberflächen aller Art. Die Maschinen müssten doch auch für die Desinfizierung einsetzbar sein, dachten sich die Tüftler aus dem Bodenseehinterland. Inzwischen sind Wagner-Sprühgeräte sogar schon in Spanien im Einsatz. „Unser Ziel ist es zu helfen, indem wir unsere Kompetenz in der Sprühbeschichtung jetzt an vorderster Front der Coronavirus-Bekämpfung einbringen“, sagt Geschäftsführer Bruno Niemeyer. Ein Sprecher weist ergänzend darauf hin, dass bei der Rückkehr zur Normalität die Desinfektion im Nahverkehr, in öffentlichen Gebäuden, an Arbeitsplätzen und in Schulen an Bedeutung gewinnt. Deshalb denkt man bei Wagner darüber nach, ob die Produktpalette dauerhaft erweitert wird. „Wir sehen da einen gewissen Markt unabhängig von der Pandemie“, sagt der Sprecher.

Welle der Hilfsbereitschaft

Allein in Baden-Württemberg haben sich auf Kretschmanns Aufruf 350 Firmen gemeldet, die in der Corona-Krise helfen wollen. Das beginnt bei den Logistikspezialisten der Firma Porsche, die für das Land 30 Millionen Schutzmasken in China organisieren. Die erste Lieferung ist gerade eingetroffen. Und es geht bis zu Maschinenbauern, die wie der Autokonzern Mercedes-Benz ihre 3D-Drucker aus dem Prototypenbau anbieten, um Teile für Medizingeräte zu fertigen.

„Es ist nicht so einfach, an einem Tag Autoteile herzustellen und am nächsten Medizintechnik“, betont Dietrich Birk, der Geschäftsführer des Maschinenbauverbandes VDMA. Dass ein Fahrzeughersteller ein komplettes Beatmungsgerät bauen kann, glaubt er nicht. Es gehe um Komponenten.

Zwei Plattformen des Landes bringen die hilfswilligen Firmen mit den Spezialisten der Medizintechnik zusammen. „Verschiedene Projekte im Hightech-Bereich sind schon angebahnt“, erklärt die Sprecherin der Landesagentur E-Mobilität. Es gebe da einen großen Bedarf. Aber keiner der Partner wolle im jetzigen Stadium an die Öffentlichkeit: „Die wollen erst einmal arbeiten.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.04.2020