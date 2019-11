Mobilität via Datenautobahn

Stuttgart.Baden-Württemberg will eine neue Daten-Plattform schaffen, in die alle digitale Informationen aus dem Straßenverkehr und dem öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) im Südwesten einfließen sollen – und die Mobilitätsanbietern zur Verfügung gestellt werden. Diese können die Daten dann in ihr Angebot einspeisen – und so zum Beispiel die Qualität ihrer Online-Routenplaner verbessern. „Wir glauben, dass wir eine Datenbasis brauchen, die interessensunabhängig ist“, sagte Uwe Lahl, Amtschef im baden-württembergischen Verkehrsministerium, gestern in Stuttgart.

Angebot ist kostenlos

Die Plattform heißt „Mobidata BW“ und soll nächstes Jahr an den Start gehen. Wer die Dienste von „Mobidata BW“ in Anspruch nimmt, erhält dann kostenlos Daten zum Straßen- und Schienenverkehr, zu Baustellen, zur Parksituation oder auch von Carsharing-Anbietern. Will das Land hier etwa Marktführer Google Konkurrenz machen? Dies verneinte Lahl zwar – trotzdem sei es sinnvoll, wenn es nicht nur die kommerziellen Produkte auf dem Markt gebe. „Google hat klare finanzielle Interessen“, spielte Lahl auf das Geschäft des US-Konzerns mit Daten an. Eine staatliche Plattform sei hingegen unabhängig. Jedoch wolle das Land keine eigene App auf den Markt bringen, erklärte er weiter.

Lahl wies darauf hin, dass die neue Plattform auf die Zusammenarbeit mit den Verkehrsverbünden im Südwesten oder auch mit den Kommunen angewiesen sei.

So könnten etwa Gemeinden Baustellen, Parkleitsysteme und sinnvolle Umleitungsstrecken in das System einspeisen. Verkehrsverbünde sollen Verbindungen von Bahnen und Bussen zur Verfügung stellen. Ziel sei es, dass alle Anbieter im Mobilitätsbereich in Baden-Württemberg ihre Daten für die neue Plattform bereitstellen. Aus dieser sollen dann mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln auf „Mobidata BW“ Reiseempfehlungen zusammengestellt werden. Angesiedelt wird die neue Plattform bei der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg.

Für 2020 sind hierfür nach Angaben des Verkehrsministeriums zunächst drei Millionen Euro vorgesehen. An dem Projekt mitwirken sollen neben der Landesverwaltung auch Experten aus Forschung, Wirtschaft und Kommunalverwaltungen. Doch wer nutzt ein solches Angebot des Landes überhaupt? „Wir hoffen auf Angebote von Anbietern von Navigationssystemen wie TomTom“, sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums. Die neue Plattform ist Teil eines Gesamtkonzeptes der Landesregierung zur digitalen und nachhaltigen Mobilität.

50 Einzelmaßnahmen

Lahl sagte, im Gegensatz zu kommerziellen Anbietern begreife die Landesregierung Mobilitätsdaten als Teil der öffentlichen Infrastruktur und habe sich zum Ziel gesetzt, „die Datenlandschaft für zukunftsfähige Mobilität aktiv zu gestalten“. Mit ihrer Digitalisierungsstrategie geht die Landesregierung nach eigener Angabe in dieser Legislaturperiode insgesamt 50 Einzelmaßnahmen an. Dazu gehören individuelle E-Ticket-Systeme von Verkehrsverbünden im Südwesten oder die Förderung von Projekten für datengetriebene Fahrassistenzsysteme. Maßnahmen wie diese seien wichtige Bausteine der Digitalisierungsstrategie, so Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Sie seien von großer Bedeutung, „um Baden-Württemberg vom Autoland Nummer eins zum Mobilitätsland Nummer eins zu entwickeln“.

