Modell für neuen Frankfurter Goetheturm vorgestellt

Frankfurt.Nah am abgebrannten Original soll ihr Goetheturm wieder erbaut werden, da sind die Frankfurter traditionell. Der rekonstruierte Turm soll sicherer und widerstandsfähiger werden. Vom Aussehen her soll sich die 43 Meter hohe Neuauflage aber nicht von dem 2017 abgebrannten Original unterscheiden, berichteten die Verantwortlichen der Stadt gestern bei der Präsentation des Modells am Bauplatz in Sachsenhausen. Das 1931 im Stadtwald errichtete Wahrzeichen der Bankenstadt war vor rund anderthalb Jahren einem Brandstifter zum Opfer gefallen. Das Feuer hatte in der Bevölkerung Bestürzung ausgelöst. Bei einer Umfrage hätten sich 78 Prozent der Befragten für eine originalgetreue Rekonstruktion des Holzturms ausgesprochen, sagte Frankfurts Baudezernent Jan Schneider (CDU/Bild). dpa ((Bild: DPA)

