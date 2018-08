Modellstädte im Südwesten stecken Millionen in Nahverkehr

Anzeige

Mit mehr als 28 Millionen Euro erhält Mannheim das meiste Geld im Südwesten. Auch hier sollen die Fördermittel vor allem in den ÖPNV fließen und günstigere Ticketpreise ermöglichen. Außerdem wurde ein neues Konzept für den Lieferverkehr entwickelt: Es soll ein "Micro-Hub" entstehen - ein Umschlagplatz, von dem aus Pakete auf der letzten Meile mit E-Lastenrädern ausgetragen werden. Dadurch soll die Zustellung in der Innenstadt klimaneutral werden.

Das Gespräch am Dienstag habe nochmals bestätigt, dass "eine Vielzahl der von uns vorgeschlagenen Maßnahmen den Bund überzeugen konnten, da sie die vorgegebenen Kriterien erfüllen", teilte Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht mit: Sie könnten kurzfristig realisiert werden, hätten das Potenzial, Stickstoffdioxide schnell und deutlich zu reduzieren, sie wiesen ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf und seien gut übertragbar auf andere Städte und Regionen. "So soll beispielsweise auch unsere Nachbarstadt Ludwigshafen von ÖPNV-Tarifmaßnahmen in der gemeinsamen Großwabe profitieren."

In der Streitfrage von technischen Umrüstungen älterer Diesel, die maßgeblich an der Luftverschmutzung mit Stickstoffdioxid teilhaben, stellten die beiden Bundesminister eine Verständigung in der Bundesregierung in Aussicht. Schulze erneuerte ihre Forderung nach solchen Umbauten an Motoren: "Es ist an der Zeit, dass die Autohersteller ihrer Verantwortung nun auch endlich gerecht werden." Scheuer bekräftigte seine Bedenken hinsichtlich der Umrüstung. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine Entscheidung bis Ende September angekündigt.

Reutlingens Erste Bürgermeisterin Ulrike Hotz verwies darauf, dass die Hardwarenachrüstung für Dieselfahrzeuge unabdingbar sei. "Die Luftreinhaltung bleibt weiterhin einen Herausforderung, die die Städte alleine nicht meistern können." Immerhin wären von einem Fahrverbot im Landkreis Reutlingen 23 000 Fahrzeuge mit Euro 4 und gegebenenfalls weitere 47 000 Fahrzeuge ab Euro 5 betroffen, sagte Hotz. Sie begrüße daher die Ankündigung der Kanzlerin, die Hardwarenachrüstung bis September dieses Jahres zu prüfen.

Über den Start des Modellprogramms freute sich Hotz trotzdem, ebenso wie die anderen Vertreter der Modellstädte. In Reutlingen soll ein Teil der rund 16 Millionen Euro Fördergelder in das neue Stadtbusnetz fließen. Außerdem sollen die ÖPNV-Tickets vergünstigt und der Radverkehr verbessert werden. Beeindruckt zeigte sich Hotz davon, wie schnell das Projekt nach der ersten Ankündigung im Frühjahr ins Rollen kam.

Das sagt auch Tobias Meigel, Baubürgermeister von Herrenberg. Das Projekt werde nun sofort angegangen. Bereits im Herbst solle eine "Messflotte" voll ausgestattet sein - Fahrzeuge mit Geräten, die das Fahrverhalten analysieren. Dadurch können der Stickoxidausstoß berechnet und Rückschlüsse auf eine bessere Verkehrssteuerung gezogen werden. Ebenfalls in 2018 sollen in Herrenberg Parkplätze zu Rad- oder auch Busspuren umgebaut werden.

Anmerkung: Zunächst vermeldete die Deutsche Presse-Agentur, dass der Bund 70 Millionen Euro gibt. Kurz darauf folgte die Korrektur auf 50 Millionen Euro.