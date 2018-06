Mörder bekommt lebenslang

Anzeige

Rottweil.Schon seiner ersten Frau hat Drazen D. damit gedroht, die gemeinsamen Kinder zu töten, um sie zu quälen, wie sich im Prozess gegen ihn herausstellt. Bei seiner zweiten gescheiterten Beziehung setzte er seinen grauenvollen Plan in die Tat um: Für den Mord an seinem sechsjährigen Sohn am Tag seiner Einschulung und zwei weiteren Menschen in Villingendorf bei Rottweil ist Drazen D. gestern zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Das Landgericht Rottweil stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest, womit der Kroate nicht nach 15 Jahren vorzeitig auf freien Fuß kommen kann. Er nahm das Urteil noch im Gerichtssaal an. Nach langem Schweigen gab der 41-Jährige im Prozess die Taten zu. Neben seinem Sohn erschoss er den neuen Verlobten seiner Ex-Partnerin sowie dessen Cousine. Das Gericht ist überzeugt, dass er die Mutter seines Sohnes bewusst laufen ließ. Sein Plan: Sie soll den Rest ihres Lebens am Verlust leiden.

Schüsse aus nächster Nähe

Am 14. September 2017 wird Dario eingeschult. Am Abend kommen spontan noch Bekannte mit Kindern zum Essen vorbei. Um 21.30 Uhr ist der Junge so aufgeregt, dass er nicht ins Bett mag. Da erscheint plötzlich sein Vater auf der Terrasse. Laut Gericht schießt er sofort auf den neuen Verlobten von Darios Mutter, dann auf dessen Cousine. Er geht ins Haus, schießt dreimal auf seinen Sohn Dario. Aus nächster Nähe.