Mopedfahren mit 15 Jahren

Wiesbaden.In Hessen können Jugendliche künftig bereits im Alter von 15 statt 16 Jahren mit Führerschein Mopedfahren. Eine entsprechende Verordnung tritt an diesem Freitag in Kraft, wie das Hessische Verkehrsministerium in Wiesbaden am Donnerstagmorgen mitteilte. Zuvor hatte der private Rundfunksender „Hit Radio FFH“ darüber berichtet. Seit vergangenem Dezember können die Bundesländer über eine solche Alterssenkung selbst entscheiden. In Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen oder Thüringen wurde dies schon umgesetzt. Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen verzichteten hingegen auf diese Möglichkeit.

Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) sagte: „Für junge Menschen ist von den Eltern unabhängige Mobilität sehr wichtig.“ Dies sei vor allem für Jugendliche auf dem Land interessant, etwa wenn es darum geht, zur Schule oder zum Ausbildungsbetrieb zu kommen. Der Minister sorgt sich aber auch, dass die Unfallzahlen steigen könnten. Denn motorisierte Zweiräder verunglückten besonders häufig im Straßenverkehr. Deswegen wolle Hessen die Änderung drei Jahre lang beobachten. Dann solle entschieden werden, ob Mopedfahren ab 15 dauerhaft erlaubt wird. lhe

