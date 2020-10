Moritz: „Wir brauchen einen Plan B“

Stuttgart.Die scheidende Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Doro Moritz (Foto), hat das Kultusministerium aufgefordert, konsequenter auf die steigenden Corona-Infektionen zu reagieren. „Wir brauchen endlich einen Plan B und Maßnahmen, die Schulschließungen vermeiden“, sagte Moritz. Jetzt müsse ein Plan für die Zeit nach den Herbstferien entwickelt werden. Die Gewerkschafterin sprach sich erneut für die Teilung des Unterrichts ab Klasse sieben aus. Während ein Teil der Schüler tageweise in Präsenz unterrichtet werde, erhalte der andere Teil Aufgaben für zuhause.

Kritik an mangelnden Maßnahmen

Die Gewerkschafterin warf dem Kultusministerium ferner mangelnde Corona-Schutzmaßnahmen für Lehrer und Schüler vor. Moritz sagte, seit Juni habe man darauf gedrängt, dass die Schulen zusätzliches Personal erhielten und viele Maßnahmen wie CO2-Messgeräte, FFP2-Masken für Risikogruppen oder Unterricht in kleineren Gruppen vorgeschlagen. „Warum erhalten Unternehmen in wenigen Wochen Rettungspakete und in Kitas und Schulen warten die Kinder, Jugendlichen und die pädagogischen Profis bis heute auf wirklich wirksame Maßnahmen?“, fragte Moritz, die nach zwölf Jahren im Amt aufhört. Nachfolgerin soll Monika Stein aus Freiburg werden.

Der Landesschülerbeirat warnte zugleich vor einer langfristigen Maskenpflicht im Unterricht. Sie könne nicht das Mittel der Wahl sein, so der Vorsitzende David Jung. Falls sie beibehalten werde, müsse Aufklärung erfolgen: „Es müssen genaue Zeiten angegeben werden, in denen der Mund-Nasen-Schutz durch einen unbenutzten ersetzt, damit die Wirkung bestehen bleibt.“ lsw (Bild: dpa))

