Motiv und Tatwaffe gesucht

Rüsselsheim.Nach Schüssen in der Innenstadt von Rüsselsheim sollen kriminaltechnische Untersuchungen und Zeugenaussagen viele offene Fragen beantworten. Der einzig inhaftierte Tatverdächtige bestreitet, eine Schusswaffe abgefeuert zu haben. In der Innenstadt waren am Samstag mehrere Schüsse gefallen. Ein Mann wurde durch einen Streifschuss verletzt, Projektile schlugen in zwei Autos und ein Fenster ein.

Ein 28-jähriger kurdisch-stämmiger Mann mit deutschem Pass sitzt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes in Untersuchungshaft. „Er bestreitet die Tat und macht sonst keine Angaben“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Robert Hartmann, gestern. „Wir gehen davon aus, dass der 28-Jährige geschossen hat.“ Der hat sich einen Anwalt genommen und schweigt.

„Es gab wohl Streitigkeiten“, sagte Hartmann. Die Auseinandersetzung zwischen zwei Großfamilien ist möglicherweise derart eskaliert, dass die Schüsse fielen. Nach Informationen des „Darmstädter Echo“ wurden etwa 20 Projektile gefunden. Unklar ist, ob die Schüsse aus einer oder mehreren Waffen abgefeuert wurden. Auch ist die Tatwaffe, mit der ein 33-jähriger Türke verletzt wurde, noch nicht aufgetaucht. Gefundene Projektile müssen untersucht werden.

Eine Zeugin hatte Einsatzkräfte alarmiert, als sie Schussgeräusche hörte. Nach Angaben der Polizei war nach den Schüssen eine Gruppe von bis zu 20 Menschen geflüchtet. Die Beamten durchsuchten Wohnungen und nahmen 14 Personen im Alter zwischen 13 und 53 Jahren fest. Bis auf den 28-Jährigen in Untersuchungshaft wurden alle mangels ausreichenden Tatverdachts wieder freigelassen. lhe

