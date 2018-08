Müllproblem am Mainufer

Anzeige

Frankfurt.Tausende von Menschen flanieren und feiern an den beiden Frankfurter Mainufern bei tropischen Temperaturen bis in die frühen Morgenstunden. Vor der beeindruckenden Silhouette der Skyline schippern auf dem Fluss Schiffe, auf deren Decks junge Leute ausgelassen zu dröhnender Musik tanzen.

Am Main in Frankfurt lässt der anscheinend endlose Jahrhundertsommer Ibiza-Gefühle aufkommen. Doch nicht jeder ist über die Stimmung am Fluss glücklich. Anwohner beschweren sich über den Lärm der Party-Schiffe. Auch der Müll stellt die Stadt vor große Probleme.

„Wir kommen mit dem Aufstellen von Müllbehältern gar nicht mehr nach“, sagt Stephan Heldmann, langjähriger Chef des Frankfurter Grünflächenamts. In den vergangenen Wochen haben seine Leute zusätzliche 1,1 Kubikmeter für leere Flaschen oder Pizzaschachteln aufgestellt. Es sind nunmehr zwölf Kubikmeter Abfallvolumen. Das Grünflächenamt gibt inzwischen fast ein Viertel seines Etats von 12,3 Millionen Euro für die Müllentsorgung in den städtischen Parks aus – mit Schwerpunkt an den Mainufern. Seit 2013 sind die Kosten dafür um 800 000 Euro gestiegen.