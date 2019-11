Mütter zum Missbrauch angestiftet

Tübingen.Serienweise soll ein Mann per Chat Frauen aufgefordert haben, ihm pornografische Aufnahmen von ihren eigenen Kindern oder demenzkranken Senioren zu senden – am Donnerstag begann der Prozess gegen den 37-Jährigen. Angeklagt ist er am Landgericht Tübingen unter anderem wegen Anstiftung zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern und zur Vergewaltigung.

Laut Staatsanwaltschaft nahm der Mann aus Ellwangen (Ostalbkreis) dafür über Partnerbörsen Kontakt zu diversen Frauen aus ganz Baden-Württemberg auf. Diesen soll er etwa Geld geboten haben, damit sie ihm Bilder von den Geschlechtsteilen ihrer Kinder senden. Eine Mutter ist gemeinsam mit dem mutmaßlichen Anstifter angeklagt. Die 35-Jährige aus Eningen (Kreis Reutlingen) habe ihm Fotos von den Geschlechtsteilen ihres vierjährigen Sohnes aufs Handy geschickt. Zudem habe sie sich beim Oralverkehr mit dem Kind gefilmt und das Video dem Anstifter geschickt, so der Tatvorwurf der Staatsanwältin. lsw

