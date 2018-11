Muscheln sterben wegen Trockenheit

Diemelsee.Im nordhessischen Diemelsee ist eine Kolonie von geschützten Muscheln infolge von Trockenheit verendet. „Allein an einer Stelle sind über 1000 Tiere umgekommen“, sagte gestern Wolfgang Lehmann vom Naturschutzbund im Kreis Waldeck-Frankenberg. Es handele sich um die gemeine Teichmuschel, die in Hessen auf der Roten Liste für bedrohte Arten steht. Die Ursache für das Absterben sieht der Nabu im zu schnellen Wasserverlust des Sees. Das Wasser sei so schnell gesunken, dass die langsamen Tiere keine Chance mehr gehabt hätten, ins tiefere Wasser zu gelangen. Die Muscheln sind laut Nabu auch für die Reinhaltung des Sees wichtig. Der Diemelsee war zuletzt nur noch zu einem Viertel gefüllt. lhe

