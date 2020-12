Museum bekommt neue Chefin

Frankfurt.Das Frankfurter Senckenberg-Museum startet mit seiner neuen Direktorin, der Kunst- und Kulturwissenschaftlerin Brigitte Franzen, in das Jubiläumsjahr 2021. Ihr sei es wichtig, das Museum als einen öffentlichen Ort in einer diversen Gesellschaft zu begreifen, sagte die 54-Jährige bei ihrer Vorstellung am Dienstag. „Meine Museumsidee ist eine des Labors oder des Forums aber auch die einer Forschungsplattform.“

Um jüngere Zielgruppen zu erreichen, entstehe derzeit ein Jugendbeirat. Zudem soll eine Art „offenes Labor“ gegründet werden, in dem Besucher auf Wissenschaftler treffen und Einblicke in die Forschungsarbeit bekommen. Zudem sei ein neuer Bereich zum Thema „Natur und Medizin“ geplant sowie ein eigener Ausstellungsbereich zur Evolution des Menschen. Das 1821 gegründete Senckenberg-Museum feiert im kommenden Jahr sein 200-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass ist unter anderem eine größere Ausstellung über Korallenriffe geplant.

Franzen studierte Kunstgeschichte, Europäische Ethnologie, Germanistik und Soziologie und promovierte zu dem Thema „Die vierte Natur“ über das Verhältnis von Natur und Kunst. Neben zahlreichen Lehrtätigkeiten betreute sie seit 1993 rund 100 Ausstellungsprojekte. lhe

