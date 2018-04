Mutmaßliche Bande gefasst

Anzeige

Karlsruhe.Die Polizei hat eine Bande von mutmaßlichen Geldautomaten-Sprengern nach Taten in Baden-Württemberg jetzt in Rheinland-Pfalz und Hessen festgenommen. Vier der fünf Männer wurden in der Nacht auf Mittwoch im rheinland-pfälzischen Donnersbergkreis geschnappt, möglicherweise kurz vor einer weiteren Tat, wie das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe mitteilten. Ein weiterer Mann wurde im hessischen Kreis Bergstraße festgenommen.

Mitglieder der Bande sind laut Staatsanwaltschaft dringend verdächtig, zwischen Mai und November 2017 drei Automaten im Kreis Karlsruhe gesprengt und daraus mehr als 100 000 Euro Bargeld geklaut zu haben. lhe