Frankfurt.Nach großangelegten Durchsuchungen in Südhessen befinden sich zwei mutmaßliche Islamisten in Untersuchungshaft. Die 26-jährigen Eheleute waren am Donnerstag in Raunheim im Kreis Groß-Gerau festgenommen worden. Noch am selben Tag seien sie dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden, der Haftbefehl erlassen habe, erklärte ein Sprecher der Frankfurter Staatsanwaltschaft gestern. Sie sollen Ende 2016 mit ihren beiden Kleinkindern in die Türkei gereist sein und erfolglos versucht haben, zu „dschihadistischen Zwecken“ in ein von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beherrschtes Gebiet in Syrien zu gelangen. Sie wurden festgenommen und nach Deutschland abgeschoben.

Ausreise nach Syrien geplant

Rund 200 Polizisten hatten insgesamt 15 Wohnungen in Südhessen und Nordrhein-Westfalen durchsucht. Die Aktion richtete sich den Angaben zufolge gegen insgesamt zwölf Beschuldigte im Alter zwischen 22 und 33 Jahren mit deutscher beziehungsweise deutsch-marokkanischer Staatsangehörigkeit. Ermittelt werde wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat oder Beihilfe dazu.

Die Beschuldigten sollen versucht beziehungsweise anderen dabei geholfen haben, nach Syrien auszureisen, um dort an Kampfhandlungen und Anschlägen von islamistisch-terroristischen Gruppierungen teilzunehmen. lhe

