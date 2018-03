Mutmaßlicher Islamist verhaftet

Anzeige

Frankfurt.Ein 28 Jahre alter mutmaßlicher Islamist ist am Frankfurter Flughafen aufgrund eines Haftbefehls festgenommen worden. Dem in der Türkei geborenen Deutschen Bilal G. werde Beihilfe zu einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen, sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen gestern. Er soll einem 16-Jährigen geholfen haben, nach Syrien auszureisen. Der 28-Jährige befinde sich nun in Untersuchungshaft. Er soll im Rhein-Main-Gebiet vor allem wegen der Koranverteil-Aktion „Lies“ bekannt sein und Kontakte zu dem bekannten islamistischen Prediger Pierre Vogel haben. Die mittlerweile verbotene „Lies“-Aktion gilt als ein wesentliches Rekrutierungsmittel der salafistischen Szene. lhe