Mutmaßlicher Täter stellt sich

Offenbach.Mehr als fünf Wochen nach der Tötung einer Frau in der Offenbacher Innenstadt hat sich der mutmaßliche Täter gestellt. Der 42-Jährige sei am Montagabend auf einer Wache aufgetaucht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er soll Anfang Mai die 44-Jährige in ihrem geparkten Auto erschossen haben.

Hintergrund sei ein Streit gewesen. Schon kurz nach der Tat hatten die Ermittler berichtet, Täter und Opfer hätten sich gekannt. Bei dem 42-Jährigen handelt es sich um einen Mann, nach dem auch im Ausland gefahndet wurde. Die Staatsanwaltschaft hatte erklärt, er habe mit der Schwester der Getöteten in Beziehung gestanden. lhe

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.06.2019