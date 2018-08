Mutter in Untersuchungshaft

München/Gießen.Eine junge Mutter aus Gießen, die ihr neugeborenes Baby in München ausgesetzt haben soll, ist in Untersuchungshaft genommen worden. Die Staatsanwaltschaft in der bayerischen Landeshauptstadt ermittelt gegen die 27-Jährige wegen versuchten Mordes durch Unterlassen. Die Frau sei am Dienstag in Gießen verhaftet und in ein Gefängnis nach Frankfurt gebracht worden, teilte die Polizei gestern mit. Von dort aus soll die Frau nach München überstellt werden, wo die Ermittlungen laufen.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau außerdem gefährliche Körperverletzung vor. Der Säugling sei gesundheitlich stabil, teilte die Polizei mit. Bei einer Vernehmung an ihrem Wohnort in Mittelhessen hatte die 27-Jährige zugegeben, die Mutter des Babys zu sein. Sie hatte den Kleinen offenbar direkt nach seiner Geburt ausgesetzt.

Eine Passantin hatte den Jungen am Samstag in einem Gebüsch im Münchner Stadtteil Neuperlach entdeckt. Das Baby wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. Nach Einschätzung der Ermittler war der Ablageort schlecht einsehbar. Deshalb und aufgrund der medizinischen Untersuchungen des Säuglings gehen sie nun von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Auf die Spur der Mutter waren die Beamten über einen 47 Jahre alten Bekannten der Frau gekommen. Er hatte die Frau im Internet kennengelernt und die Nacht mit ihr verbracht. Die beiden feierten nach Polizeiangaben erst in einem Biergarten und gingen dann zu dem Mann nach Hause, wo sie Sex hatten.

Der 47-Jährige hatte der Polizei berichtet, dass die Frau am nächsten Morgen über Schmerzen und Blutungen geklagt habe und daraufhin aus der Wohnung verschwunden sei. Als der Mann sie kurze Zeit später im Erdgeschoss wieder traf, sei ihr vorher abstehender Bauch flacher gewesen, wie er sagte. An eine Schwangerschaft habe er allerdings nicht gedacht. Er habe sie dann zum Bahnhof gebracht, weil sie wieder nach Frankfurt zurückfahren und dort ein Krankenhaus aufsuchen wollte. lhe

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 23.08.2018