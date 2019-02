Mutter wollte Sohn mit Pillen töten

Kaiserslautern.Für die versuchte Tötung ihres Sohnes mit Schlaftabletten ist eine Mutter zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht Kaiserslautern habe den Vorwurf des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung bewiesen gesehen, sagte ein Justizsprecher gestern. Das Gericht ordnete die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Der Anklage zufolge hatte die 47-jährige Deutsche aus Marnheim im Donnersbergkreis 20 Pillen eines Schlafmittels in einem Glas Wasser aufgelöst. Der 13-jährige Sohn trank das Gemisch und überlebte. Die Frau hatte als Grund familiäre Probleme angegeben. lrs

