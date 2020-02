Nach 25 Tagen: Theodor-Heuss-Brücke wieder frei

Mainz/Wiesbaden.Nach knapp vierwöchiger Sperre wurde die zentrale Straßenverbindung über den Rhein am Mittwoch wieder für den gesamten Verkehr freigegeben (Bild). Die Verkehrsdezernenten Katrin Eder und Andreas Kowol (beide Grüne) entfernten im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel gemeinsam die letzte Barke der Absperrung – vier Tage früher als zunächst angekündigt. Die Theodor-Heuss-Brücke war seit dem 12. Januar für den motorisierten Individualverkehr gesperrt. Bei einer Überprüfung im vergangenen Jahr waren Schäden in den Pfeilerachsen festgestellt worden. Die 475 Meter lange Brücke ist eine der wichtigen Verkehrsachsen im Rhein-Main-Gebiet. An Wochentagen rollen nach Angaben der Stadt Mainz mehr als 44 000 Fahrzeuge über sie. Auch Fußgänger und Radfahrer nutzen sie. lrs/lhe

