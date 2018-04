Nach Absage: Aufruf zur Kundgebung

Anzeige

Kassel.Die Absage einer Gedenkfeier für das NSU-Opfer Halit Yozgat durch die Stadt Kassel stößt weiter auf Kritik. „Eine Absage ist das falsche politsche Signal“, erklärten 59 Unterzeichner eines Aufrufs gestern in Kassel. Darunter sind bekannte Kulturschaffende, Politiker, Unternehmer und Kirchenvertreter aus der nordhessischen Stadt. Die Unterstützer wie der DGB-Bezirksvorsitzende von Hessen-Thüringen, Michael Rudolph, und die documenta-Professorin Nora Sternfeld rufen öffentlich zur Teilnahme an einer Kundgebung am Freitag auf: „Ein ungeklärter Brandanschlag auf eine Moschee ist für uns gerade kein Grund, die Gedenkveranstaltung für Halit Yozgat abzusagen – im Gegenteil!“

Der Oberbürgermeister der Stadt Kassel, Christian Geselle (SPD), hatte in der vergangenen Woche die Gedenkveranstaltung aus Sicherheitsgründen abgesagt. Das rechtsterroristische Netzwerk „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) soll für zehn Morde zwischen 2000 und 2007 verantwortlich sein, unter den Opfern befinden sich Menschen mit Migrationshintergrund sowie eine Polizistin. lhe