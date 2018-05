Nach Angriff mit Holzlatten in Polizeigewahrsam

Anzeige

Tuttlingen.Es ist eine Szene wie aus einem schlechten Film: Bewaffnet mit zwei nagelgespickten Holzlatten dringt ein Mann in das Büro einer Mitarbeiterin beim Amt für Aufenthalt und Integration in Tuttlingen ein. Er schlägt das Fenster und schließlich den Computer der Beamtin kaputt, bevor er auf die Straße rennt. Die Mitarbeiterin bleibt unverletzt, alarmiert aber sofort ihren Vorgesetzten Bernd Mager. Inzwischen schlägt der Angreifer auf den Wagen einer jungen Frau ein. Diese hält an, versucht, ihn zur Rede zu stellen. Der wütende Mann droht, sie zu verletzen.

Bernd Mager, Sozialdezernent im Landratsamt Tuttlingen, rennt hinaus. Der 55-Jährige versucht, den Mann zu beruhigen, mit dem er schon öfter zu tun hatte. Doch der holt aus. Einem Hieb mit der Holzlatte kann der Beamte ausweichen, der nächste erwischt ihn im Gesicht. Mager gelingt es, den Mann zu überwältigen und am Boden zu fixieren, bis die Polizei eintrifft. Das alles erzählt er in ruhigem Ton. Seine Schnittwunde wurde inzwischen im Krankenhaus behandelt.

Justizminister Guido Wolf zeigte sich erleichtert, dass den Mitarbeitern, die er noch aus seiner damaligen Zeit als Landrat kenne, nichts Schlimmeres passiert sei. „Vor dem Dezernenten, der eingegriffen hat, um den Angriff auf eine Passantin abzuwehren, habe ich großen Respekt.“ Abgespielt hatte sich die Szene am Dienstagmorgen, wie die Polizei bekannt gab. Der Angreifer ist den Behörden bestens bekannt. „Normalerweise randaliert er nur“, sagt Mager über den abgelehnten Asylbewerber.