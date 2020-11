Nach dem Nebel kommt die Sonne durch

Stuttgart.Die Woche in Baden-Württemberg startet zwar überwiegend windig und bewölkt. In den nächsten Tagen zeigt sich der November aber wieder freundlicher – wie hier bei Aderzhofen (Landkreis Biberach), wo im Hintergrund die Alpen zu sehen sind. In der Nacht ziehen laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes die Regenwolken dann ab, an diesem Dienstag soll es nach einem nebligen Start trocken bleiben und öfter die Sonne scheinen. Auch am Mittwoch erwarten die Wetterexperten nach Auflösung des Nebels sonniges und trockenes Wetter bei Höchsttemperaturen bis zu 15 Grad. lsw

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.11.2020