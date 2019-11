Nach Fußball-Vandalismus: „Elf Freunde“ sind wieder vereint

Kaiserslautern.Nach Restaurierungsarbeiten stellte die Stadt Kaiserslautern am Donnerstag die Fußballerfiguren am sogenannten Elf-Freunde-Kreisel wieder auf. Zwei der Betonstatuen waren im August schwer beschädigt worden – ihnen wurden die Köpfe abgeschlagen. Die Polizei schließt eine Verbindung zu dem damals bevorstehenden Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und seinem badischen Rivalen SV Waldhof Mannheim (1:1) nicht aus. Die Stadt entschloss sich, gleich alle elf Figuren abbauen und in einem Künstleratelier restaurieren zu lassen. Die Kosten belaufen sich der Kommune zufolge auf rund 13 800 Euro und werden zum Großteil von der Versicherung übernommen. Die „Elf Freunde“ waren 2004 anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 aufgestellt worden. dpa

