Nach Hundeattacke: Besitzer vor Gericht

Sigmaringen.Die Seniorin hat keine Chance. Im Mai 2017 wird sie – so schildert es der Staatsanwalt – in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) von einem Hund der Rasse Kangal angefallen. Das Tier reißt sie zu Boden, beißt ihr mehrfach in Kopf und Hals. Zwar ist schnell ein Notarzt da. Doch der kann sich erst um die Frau kümmern, als der aggressive Hund von ihr ablässt. Die Seniorin stirbt an ihren Verletzungen. Vor dem Amtsgericht Sigmaringen müssen sich seit gestern die Besitzer des Tieres – eine 44-Jährige und ihr 48-jähriger getrennt lebender Ehemann – verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen fahrlässige Tötung vor.

Die tödliche Attacke des Hundes ist eine von mehreren. In Hannover beißt in diesem Frühjahr etwa ein Kampfhundmischling seine 52 Jahre alte Besitzerin und deren 27 Jahre alten Sohn tot. Ebenfalls im April tötet ein Mischlingshund einen sieben Monate alten Jungen in Hessen mit einem Biss in den Kopf. In München fällt erst kürzlich ein Rottweiler mehrere Passanten an.

Angesichts solcher Vorfälle kommt auch die Frage nach strengeren Vorschriften bei der Hundehaltung auf. Der Ehemann der getöteten 72-Jährigen – der beim Prozess in Sigmaringen auch als Nebenkläger auftritt – spricht sich in der Verhandlungspause für einen Hundeführerschein aus.