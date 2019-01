Nach Schülerstreik: Ministerium rät von Strafen ab

Stuttgart.Was droht den Schülern, die im Rahmen der Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ die Schule schwänzen und stattdessen für den Klimaschutz demonstrieren? Die Rechtslage ist klar: Das Schulgesetz in Baden-Württemberg sieht kein Streikrecht vor. Nicht für Lehrer – und schon gar nicht für Schüler. Das Kultusministerium stellt daher fest: „Wenn ein Schüler aufgrund der Teilnahme an der Demonstration nicht im Unterricht ist, wird das deswegen als unentschuldigtes Fehlen gewertet“, so ein Sprecher des Ministeriums. Und das könnte – je nach Fall – teuer werden. Pro Fehltag kann das die Eltern je nach Stadt und Schwere des Vergehens einen hohen dreistelligen Betrag kosten. Im Fall der streikenden Schüler gibt das Kultusministerium aber vorerst Entwarnung. „Ordnungsgelder zu erheben, wird wohl zunächst nicht in Betracht gezogen. Wir empfehlen den Schulen nichts, äußern aber die Bitte, diesen Fällen mit pädagogischen Maßnahmen zu begegnen“, so der Sprecher.

Dies sei auch die Linie, die gegenüber den Regierungspräsidien vermittelt werde, von denen bereits Anfragen dazu kamen. In jedem Fall sei es aber Sache der einzelnen Schulen, wie verfahren werde. „Verantwortlich sind die Schulleiter“, heißt es im Ministerium. Pädagogische Maßnahmen könnten etwa Gespräche mit den Schülern sein, aber auch, den Streik zum Hausaufgaben- oder Unterrichtsthema zu machen. Ein Lehrer verlangte von seinen Schülern eine Gegenüberstellung von Schulpflicht und Demonstrationsrecht – ein Weg ganz im Sinne des Kultusministeriums. „Wir haben natürlich Verständnis für das Engagement der Schüler.

Alternativplan der Demonstranten

Meinungsfreiheit und das Recht, diese Meinung auch durch eine Demonstration kundzutun, sind für eine Demokratie unerlässlich“, so die offizielle Verlautbarung. Allerdings sei kein sachlicher Grund erkennbar, warum diese Demonstration in der Unterrichtszeit stattfinden müsse und nicht danach. Zunächst aber will man im Ministerium abwarten. „Wir schauen, wie sich das weiterentwickelt“, heißt es. Die Ortsgruppe Stuttgart der „Fridays for Future“ hat jetzt einen alternativen Plan entwickelt, um dem Unterrichtsausfall zu begegnen: Sie unterrichtet sich selbst. „Wir haben beschlossen, die Zeit während unserer Streiks zu nutzen, um zu lernen, was und wie wir wirklich lernen wollen“, teilt die Ortsgruppe auf ihrer Facebook-Seite mit.

