Nachkommen von NS-Opfern erhalten Erbstücke zurück

Vier der Bücher sollen an die Israelitische Religionsgemeinschaft Karlsruhe übergeben werden. © DPA

Stuttgart. Die Landesregierung will durch die Nationalsozialisten beschlagnahmte Bücher restituieren, also an die Nachkommen der jüdischen Besitzer zurückgeben.

„Hierbei handelt es sich überwiegend um Bücher von geringem materiellen Wert. Erfahrungsgemäß haben sie für die Hinterbliebenen der Opfer des NS-Regimes jedoch hohe emotionale Bedeutung“, schreibt Wissenschaftsministerin

...