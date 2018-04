Nachwuchs dringend gesucht

Anzeige

Härtere Anforderungen

„Die Wachen sind im Stadtgebiet so verteilt, dass die Fahrzeit pro Einsatz maximal fünf Minuten Fahrzeit betragen soll“, beschreibt Frank. Diesen Wechsel gelte es weiter zu verfestigen, etwa wenn in Frankfurt neue Stadtteile entstehen. „Unsere Einsatzplaner haben das frühzeitig auf dem Radar“, versichert Frank. Ein im vergangenen Jahr eingeführtes Dienstplanmodell mit 24-Stunden-Bereitschaftsschichten auf den Feuerwachen soll nicht nur gewährleisten, dass stets genügend Einsatzkräfte zur Verfügung stehen, sondern auch den vielen Pendlern entgegenkommen. „Für Pendler mit einem sehr langen Arbeitsweg ist das attraktiver“, sagt Frank. Er sieht die teilweise langen Anfahrtswege vom Wohnort zur Feuerwache allerdings nicht ausschließlich im Zusammenhang mit dem knappen und teuren Frankfurter Wohnungsmarkt. „Das ist kein unübliches Phänomen, das findet man in vielen Großstadtregionen deutschlandweit.“

Schwieriger ist es mittlerweile, geeigneten Nachwuchs zu finden –auch die Feuerwehr bleibt vom demografischen Wandel nicht verschont, hinzukommen die physischen Anforderungen an Bewerber. Da gebe es dann durchaus ein Tauziehen um qualifizierte Arbeitskräfte. „Früher mussten sich Bewerber präsentieren, heute konkurrieren die Dienststellen um Bewerber“, zieht der Feuerwehrchef Casting-Vergleiche. Leichter geworden ist die Arbeit nicht unbedingt, jedenfalls wenn es um Störer am Einsatzort geht. „Das Phänomen des Gaffens gibt es eigentlich schon sehr lange“, sagt Frank. „Aber die Häufigkeit, die Intensität und vor allem auch die Dreistigkeit haben gefühlt schon deutlich zugenommen.“ Immer wieder gebe es auch Übergriffe gegen Einsatzkräfte im Rettungsdienst oder gegen Feuerwehrleute. „Da gibt es leider keine schnell wirksamen Gegenmaßnahmen“, bedauert der Feuerwehrchef. Aktionstage wie vor wenigen Wochen in Frankfurt, mit denen gegen Übergriffe auf Retter Position bezogen werde, seien aber „das richtige Signal“.

In den vergangenen Monaten hatte die Frankfurter Feuerwehr gleich mehrere spektakuläre Einsätze, etwa den Brand des Goetheturms, aber auch mehrere Bombenentschärfungen mit dem Kampfmittelräumdienst. Mit der Aufklärung von Brandserien habe die Feuerwehr allerdings nichts zu tun. (Bild: dpa)

