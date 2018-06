Nancy Faeser soll in die Regierung

Anzeige

Wiesbaden.Der hessische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel hat das erste Mitglied seiner Wahlkampfmannschaft vorgestellt. Die Generalsekretärin der Partei und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Nancy Faeser solle in einer von ihm geführten Landesregierung das Innenministerium übernehmen, kündigte er gestern in Wiesbaden an. Die 47-Jährige aus Schwalbach am Taunus ist nicht nur im Wahlkampf die Nummer 2 der hessischen SPD, wie Schäfer-Gümbel betonte. In der Landtagsfraktion ist die Mutter eines dreijährigen Sohnes schon seit neun Jahren innenpolitische Sprecherin der SPD.

Bei ihrer Vorstellung als Ministerkandidatin setzte sich Faeser vor allem für eine bessere Personalausstattung der Polizei ein. Sie kündigte einen Pakt für Beschäftigung mit den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes an. Gerade bei den Sicherheitsbehörden dürfe es kein Sparen an Personal und Ausstattung mehr geben. Jedes Polizeirevier solle einen zusätzlichen Streifenwagen mit Besatzung erhalten, damit Einsätze auch nachts gesichert seien. Zudem solle Hessen wieder in die Tarifgemeinschaft der Länder zurückkehren und Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst 1:1 übernehmen. Einen anderem Umgang werde es mit ihr als Innenministerin auch zwischen Land und Kommunen geben, die nicht länger für Ideen des Landes bezahlen sollten. Dem Sport ist Faeser auch als Co-Vorsitzende des Fanclubs von Eintracht Frankfurt im Hessischen Landtag verbunden. kn