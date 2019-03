Nasse Füße bei Temperaturen um den Gefrierpunkt

Frankfurt.Der Abdruck eines nassen Fußes ist bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt früh morgens vor den Umkleidekabinen auf dem Boden zu sehen – dieses Bild entstand im vergangenen Jahr, nachdem im Freibad im Stadtteil Hausen die Badesaison eröffnet wurde. Mit dem traditionellen Anbaden im Freibad Hausen wird heute in Frankfurt die Freibadsaison eröffnet. Ab 6.30 Uhr konnten bereits die ersten Schwimmer ihre Runden ziehen, anschließend gibt es für die Frühaufsteher Gulaschsuppe, Kaffee und Kuchen. Das Anbaden findet in diesem Jahr wegen des späten Osterfestes nicht wie üblich am Karfreitag statt. Heute dürfte es nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes am frühen Morgen rund drei Grad werden. Tagsüber steigen die Temperaturen auf Werte zwischen 18 und 20 Grad. lhe (Bild: dpa)

© Südhessen Morgen, Samstag, 30.03.2019