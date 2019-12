Naturschutz-Experten: Bald erster Wolf in Hessen sesshaft

Wiesbaden.Nach vermehrten Wolfsnachweisen in diesem Jahr könnte im Januar wieder ein Wolf in Hessen heimisch werden. Dies teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mit. Für die Gründung eines sogenannten Wolfsterritoriums kommen laut Monitoringdaten des HLNUG zwei Tiere infrage. Sie wurden mehrfach genetisch nachgewiesen – ein Tier im Vogelsbergkreis sowie ein weiteres in den Landkreisen Hersfeld-Rotenburg, Schwalm-Eder und Werra-Meißner. Laut Fachleuten ist ein Wolf sesshaft geworden, wenn er über einen Zeitraum von sechs Monaten mehrmals in einer Region nachgewiesen wird. Bei der Wölfin im Vogelsberg (Bild) ist der Stichtag der 12. Januar. Wenn ab diesem Datum ein erneuter Beleg erbracht wird, hat Hessen wieder ein Wolfsterritorium, so das HLNUG. dpa

