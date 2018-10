Neonazi-Prozess unterbrochen

Koblenz.Wegen der Erkrankung eines Angeklagten hat das Landgericht Koblenz einen neu aufgerollten Neonazi-Prozess kurz nach Beginn unterbrochen. Weitergehen soll es am 23. Oktober, wie der Vorsitzende Richter Reiner Rühmann gestern sagte. In der neuen Runde des Prozesses gegen mutmaßliche Neonazis geht es um die angeklagte Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung. Im ersten Verfahren war von Gewalt gegen Linke und versuchten Brandanschlägen auf Autos die Rede gewesen. Von den einst 26 Angeklagten sind in der zweiten Runde 16 übrig geblieben. Gegen einen 17. Angeklagten hatte die Kammer das Verfahren am vergangenen Donnerstag eingestellt.

Das Landgericht Koblenz hatte den ursprünglichen Prozess im Mai 2017 wegen der „überlangen Verfahrensdauer“ von fast fünf Jahren eingestellt – ohne Urteil. lrs

