Netzgehege bleiben unzulässig

Stuttgart.Rund um den Bodensee zählen die Felchen zu den hoch geschätzten regionalen Spezialitäten. Doch weil der See sauberer geworden ist, gehen weniger Fische ins Netz. Ein erheblicher Teil der Felchen wird inzwischen importiert, um die Nachfrage von Restaurants und Verbrauchern zu befriedigen. Vor Ort tobt ein heftiger Streit um die Pläne einer Genossenschaft, die Felchen in Netzgehegen zu züchten. Nun beschäftigt das Problem auch die Landespolitik. Für das Umweltministerium lehnt Staatssekretär Andre Baumann solche Anlagen ab: „Gemäß den Bodensee-Richtlinien von 2005 sind Netzgehege-Anlagen im Bodensee und in den Zuflüssen nicht zuzulassen.“ Das sei für das zuständige Landratsamt verbindlich.

Das Ministerium hat sich auf Antrag der Landtags-Grünen mit den Plänen beschäftigt. „Ich bin froh, dass das Umweltministerium nun deutlich gemacht hat, dass offene Netzgehege im Bodensee unzulässig sind und bleiben“, spielt der Abgeordnete Reinhold Pix Doppelpass mit Parteifreund Baumann. Ein Antrag auf eine solche Zuchtanlage müsste seiner Ansicht nach abgelehnt werden, weil die Internationale Gewässerschutzkommission bei ihrer Linie bleibe.

Die Alternativen Die Landtags-Grünen sprechen sich in ihrem Positionspapier zur Fischzucht im Bodensee klar gegen offene Netzgehege aus, wie sie eine Gruppe von Berufsfischern plant. Stattdessen sollen ihrer Ansicht nach Aquakultur-Anlagen mit geschlossenem Wasserkreislauf und eigener Klärtechnik durchgesetzt werden. Solche Anlagen seien jedoch technisch aufwendig und deshalb kostenintensiver, heißt es in dem Papier. Außerdem schlagen sie die Einführung einer geschützten Ursprungsbezeichnung „Bodensee-Wildfisch“ vor, damit die Berufsfischer ihre Produkte von Importen abgrenzen und höhere Preise erzielen könnten. pre

Im Landwirtschaftsministerium beharrt man dagegen auf dem Koalitionsvertrag. Darin verweisen Grüne und CDU auf die großen Herausforderungen für die Berufsfischer am Bodensee, deren Fänge durch die Fortschritte bei der Gewässerreinhaltung und die dadurch sinkende Phosphatkonzentration stark zurückgegangen sind. In den 70er Jahren wurden jeweils bis zu 2000 Tonnen Felchen geangelt, zuletzt waren es weniger als 300 Tonnen. „Wir setzen deswegen auf eine nachhaltige Aquakulturinitiative am Bodensee und in anderen Landesteilen“, heißt es deshalb im grün-schwarzen Arbeitsprogramm.