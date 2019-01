Neue Blitzer für Polizei

Fahrzeuge passieren den Blitzer. © dpa

Wiesbaden.Die Polizei in Hessen rüstet bei ihren Verkehrskontrollen mit Hochleistungsblitzern auf. Die Beschaffung fünf weiterer gepanzerter Geschwindigkeitsmessanlagen werde bald abgeschlossen sein, teilte das Innenministerium in Wiesbaden mit. Zur Höhe der Kosten wurden keine Angaben gemacht. Die sogenannten Enforcement Trailer sollen voraussichtlich im Frühjahr in Betrieb genommen werden. Dann verfüge jedes der sieben großen Polizeipräsidien im Land über einen solchen Messanhänger.

Enforcement Trailer ähneln am Straßenrand abgestellten Anhängern. Die Blitzer können ohne Personal betrieben werden. Eingesetzt werden sie laut Innenministerium vor allem an unfallträchtigen Autobahn-Abschnitten. Seit 2016 werden in Hessen bereits zwei Hochleistungsblitzer im Bereich Fulda und Offenbach eingesetzt. lhe

© Südhessen Morgen, Dienstag, 29.01.2019