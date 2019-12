Neue Eichen gegen Folgen von Dürre

Frankfurt.Hessens Wälder könnten mit der systematischen Anpflanzung mediterraner Eichenarten nach einem Vorschlag von Forschern widerstandsfähiger gegen Dürre werden. Dies gelte für stark vom Klimawandel betroffene Regionen wie die Sandböden im Rhein-Main-Gebiet, teilten Wissenschaftler vom Institut für Ökologie, Evolution und Diversität der Johannes Goethe-Universität in Frankfurt mit. Im „South Hesse Oak Project“ (Südhessisches Eichenprojekt/SHOP) suchen Experten seit 2011 nach Strategien, um einer befürchteten Versteppung des Waldes entgegenzuwirken. Bei einem Fachsymposium ging es am Donnerstag in Weilburg im Taunus um „Baumarten im hessischen Wald der Zukunft“.

„Die Eiche ist hierzulande einer der ökologisch wichtigsten bestandsbildenden Bäume“, erklärte Biologieprofessor Wolfgang Brüggemann. „Sie steht aber häufig auf extrem trockenen Standorten und wird daher vom Klimawandel besonders stark betroffen sein.“ Die alternativen Baumarten müssten nicht nur trockenresistenter als die heimische Stieleiche sein, sondern auch kalte Winter gut überstehen.

Als Kandidaten haben die Forscher die südeuropäische Flaumeiche (Quercus pubescens) oder unter bestimmten Bedingungen die immergrüne Steineiche (Quercus ilex) identifiziert. Während die Flaumeiche frosthart ist übersteht die Steineiche nach den Worten von Brüggemann nur Temperaturen von bis zu minus 18 Grad Celsius. lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 06.12.2019