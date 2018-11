Neue Flechte entdeckt

Hilscheid.Gut drei Jahre nach seiner Eröffnung wartet der Nationalpark Hunsrück-Hochwald mit einer wissenschaftlichen Sensation auf: In einem Buchenwald bei Börfink (Kreis Birkenfeld) haben Forscher eine neue Flechtenart entdeckt.

„Ich habe mich gewundert, dass sich diese Flechte auch im Labor nicht bestimmen ließ“, sagte die Koblenzer Biologin Dorothee Killmann. Nach genetischen Untersuchungen und Recherchen in internationalen Sammlungen stand fest, dass es sich um eine bislang unbekannte Spezies handelt. Zusammen mit ihrem Mann Burkhard Leh, dem Koblenzer Botaniker Eberhard Fischer und dem Flechtenexperten am Naturkundemuseum Stuttgart, Holger Thüs, veröffentlichte Killmann die wissenschaftliche Beschreibung der neuen Art in der Fachzeitschrift „Phytotaxa“ und gab ihr den Namen Verrucaria hunsrueckensis – auf Deutsch: Hunsrück-Warzenflechte. Den Namen erhielt sie wegen ihrer kleinen Knötchen.

„Absolute Ausnahme“

„Diese Entdeckung ist in Deutschland vor dem Hintergrund einer gut erforschten Flechtenflora eine absolute Ausnahme“, sagte die rheinland-pfälzische Forst- und Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) gestern bei der Vorstellung der neuen Art in Hilscheid. Höfken sieht in der Entdeckung eine Bestätigung der Biodiversitätsstrategie des Landes, also gezielter Maßnahmen zur Erhaltung der Artenvielfalt. Dazu gehört auch, dass abgestorbene Bäume, in der Forstsprache als Totholz bezeichnet, nicht aus dem Wald entfernt werden.

Von der neu gefundenen Art gibt es nach Angaben Killmanns etwa 150 bis 200 einzelne Vegetationskörper (Thalli). Da Verrucaria hunsrueckensis bislang an keinem anderen Ort gesichtet wurde, gilt sie als endemisch, tritt also nur in dieser Region auf. Es ist die erste Flechte, die Dorothee Killmann in Deutschland beschrieben hat; auf Reisen in Afrika, vor allem in Ruanda, beschrieb sie unter anderem zusammen mit Eberhard Fischer etwa zehn neue Flechten und 15 Orchideen. lrs

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 06.11.2018