Neue Insel im Bodensee – Pegel erreicht Tiefststand

Die Aufnahme zeigt die Sandinsel im Bodensee. © Int. Rheinregulierung/dpa

Karlsruhe.Nach monatelanger Dürre ist der Pegel des Rheins in Karlsruhe auf einen Tiefststand gefallen. Mit 3,14 Metern gestern Vormittag (Pegel Maxau) wurde nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg der Wert vom 22. September 2003 von 3,20 Metern unterschritten. Dieser markiert den niedrigsten Wert in der Periode von 1996 bis 2005. Ein noch niedrigerer Wasserstand war am 27. September 1972 mit 3,02 gemessen worden. Der mittlere Wasserstand des Rheins am Pegel Maxau beträgt 5,16 Meter.

200 Meter lange Sandablagerung

Der niedrige Wasserstand beeinträchtigt zunehmend die Schifffahrt. Mehrere Rheinfähren haben ihren Betrieb eingestellt. Nach Angaben der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung liegt es in der Verantwortung der Frachtschiffführer, ihre Ladung an die Fahrrinnentiefe anzupassen.

Auch der Wasserstand des Bodensees hat einen niedrigen Wert erreicht. Er betrug am Pegel Konstanz gestern 2,88 Meter, allerdings noch deutlich über dem niedrigsten Stand im Zeitraum 1980 bis 2010. Dieser lag bei 2,29 Meter am 15. Februar 2006. Durch das Niedrigwasser ist im Bodensee auch eine neue Insel entstanden. Die Sandinsel bildete sich aus Ablagerungen nach der Mündung des Alpenrheins, wie die Internationale Rheinregulierung in St. Margrethen in der Schweiz mitteilte. Wegen des Wasserstandes sei die Insel in den Ausmaßen von rund 200 Metern Länge und 50 Metern Breite seit einigen Monaten gut zu sehen.

Anhaltende Trockenheit sorgt auch in den kleinen Flüssen Hessens für Niedrigwasser. An 56 der 107 Messstationen des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) wurden Pegelstände gemessen, die unter dem langjährigen Mittel liegen. „Wenn es weiter so trocken bleibt, wird sich die Situation noch verschärfen“, warnte Cornelia Löns-Hanna vom Dezernat des HLNUG in Wiesbaden. lsw/lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 19.10.2018