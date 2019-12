Neue Mietpreisbremse stößt auf zunehmenden Gegenwind

Stuttgart.Viel Geduld und oft auch viel Geld braucht, wer in den Ballungsräumen Baden-Württembergs eine Wohnung oder ein Haus zur Miete sucht. Derzeit überarbeitet das Wirtschaftsministerium die Verordnung für eine Mietpreisbremse, um den Kostenanstieg zu dämpfen. Ein Gutachter sieht die Bedingungen dafür in 88 Gemeinden erfüllt. An diesem Dienstag berät die Arbeitsgruppe der Wohnraumallianz über die Studie. Schon davor wächst aber der Widerstand. „Es wäre zielführender, den sozialen Wohnungsbau weiter zu stärken“, heißt es beim Gemeindetag Baden-Württemberg.

CDU-Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut hat das Problem von ihrem SPD-Vorgänger Nils Schmid geerbt. Dessen Mietpreisbremse war 2015 für 68 Gemeinden im Südwesten erlassen, aber im März 2019 wegen formaler Mängel vom Stuttgarter Landgericht für unwirksam erklärt worden. Die CDU-Ministerin hat postwendend eine Überarbeitung angekündigt. „Die neue Landesverordnung zur Mietpreisbremse hat in meinem Haus hohe Priorität, denn wir brauchen hier im Sinne aller Beteiligten schnellstmöglich Rechtssicherheit“, betont die Ministerin am Montag auf Anfrage. Man peile für das Inkrafttreten das erste Halbjahr 2020 an.

Das von Hoffmeister-Kraut im Frühjahr in Auftrag gegebene Gutachten sieht eine besonders große Wohnungsnot in 88 Gemeinden. Die Experten haben etliche Korrekturen an der ersten Gebietskulisse vorgenommen. Neu dabei ist Mannheim. Dafür fallen kleinere Orte der Umgegend wie Dossenheim, Brühl oder Edingen-Neckarhausen heraus. Eng ist der Markt in allen großen Städten, im Großraum Stuttgart und in Südbaden.

Prüfung läuft

Ob das Land tatsächlich allen 88 vorgeschlagenen Kommunen die Mietpreisbremse erlaubt, ist noch offen. „Das können wir erst nach Abschluss der Prüfung beantworten“, heißt es im Wirtschaftsministerium. Die Ministerin bittet um Geduld: „Die noch offenen Fragen müssen eingehend erörtert werden.“ Alles müsse „definitiv rechtskonform“ sein.

Bei Städten und Gemeinden hält sich die Begeisterung in Grenzen. „Man sollte den Kommunen vor Ort Spielräume lassen“, fordert die Sprecherin des Städtetags. Der Gemeindetag zweifelt grundsätzlich: „Ob die Mietpreisbremse gegenüber Investoren und Vermietern langfristig den gewünschten Erfolg bringt, erscheint uns fraglich. Allein durch die Mietpreisbremse gibt es keine Wohnung mehr.“

Ein klares Nein zur Bremse kommt vom Eigentümerverband Haus und Grund. „Wir halten gar nichts davon“, sagt Geschäftsführer Ottmar Wernicke. Die Politik streue den Leuten Sand in die Augen. Wernicke ist überzeugt davon, dass sich die Preise nur durch eine Ausweitung des Angebots dämpfen lassen.

Dagegen drängen die SPD-Opposition und der Mieterbund zur Eile. „In der Landeshauptstadt werden Wohnungssuchende mit Forderungen von 25, manchmal sogar 35 Euro pro Quadratmeter konfrontiert, ganz legal“, beklagt der Verbandsvorsitzende Rolf Gassmann. In seinen Augen macht die heutige Sitzung der Arbeitsgruppe gar keinen Sinn. Er meint, das Ministerium hätte die Mietpreisbremse schon im November in Kraft setzen können.

