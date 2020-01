Neue Runde im Streit um Mandate

Wiesbaden.Der Streit um die Mandatsverteilung im Hessischen Landtag geht in eine neue Runde. Nachdem das Wahlprüfungsgericht seine Beschwerde abgelehnt hat, ist der AfD-Abgeordnete Klaus Gagel am Montag vor den Staatsgerichtshof gezogen. Von dessen Entscheidung wird nunmehr abhängen, ob die knappe Ein-Stimmen-Mehrheit von Schwarz-Grün bestehen bleibt oder nicht. Die AfD ist der Meinung, dass dem durch Überhang- und Ausgleichsmandate von regulär 110 auf 137 Sitze gewachsenen Landtag noch ein weiterer Abgeordneter angehören müsste. Mit den dann 138 Sitzen gäbe es aber ein Patt von 69 zu 69 Sitzen zwischen CDU und Grünen auf der einen und der Opposition aus SPD, AfD, FDP und Linken auf der anderen Seite.

Die Wahlprüfungskommission hatte die Beschwerde Gagels im Dezember zurückgewiesen und die Gültigkeit des amtlichen Endergebnisses mit den 137 Abgeordneten und damit der knappen Mehrheit für Schwarz-Grün bestätigt. Der Präsident der Kommission, Dirk Schönstädt, der zugleich Präsident des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs ist, sagte, die vom Landeswahlleiter vorgenommene Interpretation des Wahlgesetzes sei „die einzig richtige“. Der AfD-Parlamentarier beharrt dagegen auf seiner Auslegung und hat jetzt beim Staatsgerichtshof Beschwerde gegen die Entscheidung eingelegt. Darin nennt er auch seinen Anspruch auf rechtliches Gehör missachtet, weil die Wahlprüfungskommission keine mündliche Verhandlung anberaumt hatte.

Der Kommission gehört auch der Präsident des Staatsgerichtshofs, Roman Poseck, an, der zugleich Präsident des Oberlandesgerichts Frankfurt ist. Er will aber an dem jetzt anstehenden Urteil des Staatsgerichtshofs nicht mitwirken, um nicht zwei Mal in derselben Sache zu entscheiden. Für ihn wird in dem Verfahren voraussichtlich die Richterin Desiree Dauber vom Bundesgerichtshof einspringen, die erste Nachrückerin auf der Richterwahlliste der CDU ist, über die Poseck gewählt wurde.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.01.2020