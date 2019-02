Neue Streiks jederzeit möglich

Heidelberg.Mit rot-weißen Fahnen, Trillerpfeifen, Trommeln und lauter Musik zogen gestern Vormittag rund 200 Männer und Frauen vom Busparkplatz an der Kurfürsten-Anlage durch die vorfrühlingshafte Innenstadt. Unter ihnen waren Lehrer, Erzieher, Straßenwärter und weitere Angestellte von Einrichtungen des Landes Baden-Württemberg, die für höhere Löhne und eine Angleichung ihrer Tarifgruppen an jene der von den Kommunen beschäftigten Kollegen protestierten.

Nach Arbeitsniederlegungen in Freiburg, Stuttgart und Karlsruhe in den vergangenen Tagen und vor der am Donnerstag beginnenden dritten Verhandlungsrunde zwischen den Bundesländern und den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes in Berlin hatte der Bezirk Rhein-Neckar der Gewerkschaft Verdi zu einem Warnstreik aufgerufen, an dem sich unter anderem die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) beteiligte.

Urlaubsanspruch für Azubis

Video Lokales Warnstreiks und Kundgebung in Heidelberg Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und der Beamtenbund fordern für Beschäftigte im öffentlichen Dienst sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat.

Zur abschließenden Kundgebung auf dem Universitätsplatz schwoll die Gruppe auf mehr als 400 Personen an, schätzte Nadja Kürten. Als Bezirkssekretärin gehörte sie zu den Organisatoren vor Ort. Auf einer Bühne vor dem Hörsaalgebäude stehend, stimmte Jürgen Lippl, der stellvertretende Verdi-Bezirksvorsitzende, die Zuhörer ein. Er verwies auf die hohen Steuereinnahmen der Länder, dank derer „die Knete der Länder sprudelt“. Lippl sehe daher keinen Grund, weshalb die Arbeitgeber die Forderungen ablehnen sollten. Sechs Prozent, aber mindestens 200 Euro mehr müssten die Länder zahlen.

Das sei nötig, damit die Angestellten weiter ihre Mieten und Rechnungen begleichen könnten. Auf bis zu 400 Euro bezifferte er den Lohnunterschied zu den Beschäftigten der Kommunen, für die trotz gleicher Arbeit bisher andere Lohntabellen gelten. Die Zuhörer begleiteten jede Forderung mit so lautem Krach, dass Lippl kurz innehalten musste. Auf der Bühne stand neben Vertretern der Hochschulgruppe des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) auch Hanna Binder aus der Landesleitung von Verdi. Sie forderte für die Auszubildenden den gleichen Urlaubsanspruch wie für alle anderen Beschäftigten und eine bessere Vergütung.

„Kollegen verdienen weniger“

Sie gab zu, dass man sich mit den Arbeitgebern zwar auch friedlicher „in irgendeiner Form“ auf Lohnerhöhungen einigen könnte, doch deren Höhe hänge von der Intensität der Warnstreiks und der Entschlossenheit der Angestellten ab. Für die Argumentation der Gegenseite hatte sie nur Spott übrig. Statt konkrete Angebote auch zur Bezahlung von Überstunden oder einer Angleichung der Lohngruppen zu machen, hätten die Vertreter der Bundesländer sich mit dem Hervorheben von flexiblen Modellen zu Teilzeit und Kindererziehung selbst auf die Schulter geklopft und dabei an den guten Willen und Einsatz der Angestellten appelliert.

Der Gehaltsunterschied zu den Beschäftigten der Kommunen war auch für Alexandra Crozet eines der größten Probleme. Mit mehr als einem Dutzend Kollegen war die Sozialpädagogin aus Wiesloch angereist, wo sie am Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZM) arbeitet. „Immer mehr Kollegen wandern ab, weil sie bei uns weniger verdienen“, beschrieb sie ihren Berufsalltag. In den vergangenen Jahren sei die Gehaltslücke eher gewachsen, ergänzte sie.

Offensiv trat auch Christel Pörsch ans Rednerpult. „Waren wir mit unserer Forderung von sechs Prozent zu bescheiden?“, fragte die stellvertretende Vorsitzende der GEW im Bezirk Nordbaden. Sie zitierte den Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU), der bereits die Gleichbezahlung aller Beschäftigten im öffentlichen Dienst gefordert habe. Sie pochte außerdem auf das Streikrecht auch für verbeamtete Kollegen. Nadja Kürten war optimistisch, dass sich beide Seiten in dieser Woche auf einen neuen Tarifvertrag einigen. Falls nicht, könne man aber jederzeit wieder streiken. „Das geht fast von einem auf den anderen Tag“, versicherte sie.

