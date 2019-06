Neue Zweifel an Stuttgart 21

Stuttgart.Ausgerechnet der modernste und teuerste Bahnknoten der Republik – Stuttgart 21 – ist laut SWR nicht fit für die Zukunft. Der Bahnhof habe zu wenig Kapazität für den Deutschlandtakt. Fahrgäste aus Tübingen, Ulm und Heilbronn müssten massive Wartezeiten in Stuttgart in Kauf nehmen.

Fragen und Antworten dazu:

Was ist der sogenannte Deutschlandtakt?

Der Deutschlandtakt ist ein Schienenverkehrs-Fahrplan nach Schweizer Vorbild, der bis 2030 eingeführt werden soll. Nah- und Fernverkehr, Bahn und Bus sollen deutschlandweit aufeinander abgestimmt werden. Dabei soll auf den Hauptachsen alle 30 Minuten ein Zug fahren. Dazu wird ein Zielfahrplan entwickelt. Planung und Umsetzung liegen beim „Zukunftsbündnis Schiene“, das vom Bundesverkehrsministerium geleitet wird.

Worauf beruft sich der SWR in seinem Bericht?

Basis des Berichts ist nach Angaben des SWR der vom Mai stammende neueste Entwurf des Zielfahrplans für Baden-Württemberg. Dieser soll Ende 2019 in seiner Endfassung vorliegen. Aus dem aktuellen Entwurf gehe hervor, dass der neue Bahnknoten Stuttgart 21 zusätzliche Gleise am neuen Tiefbahnhof benötige, um den Deutschlandtakt in Baden-Württemberg überhaupt umsetzen zu können. Weil der neue Tiefbahnhof mit acht Gleisen zu klein und die Zahl der Zulaufstrecken zu gering sei, könnten andere Großstädte nicht im Halbstundentakt angefahren werden.

Auch die von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer angepeilte Verdoppelung der Fahrgastzahl sei nicht realisierbar. Bei etlichen Verbindungen – zum Beispiel zwischen Tübingen und Mannheim oder Karlsruhe – müssten Fahrgäste in Stuttgart demnach mit Wartezeiten von 20 Minuten bis fast eine Stunde rechnen. Nach Angaben von Matthias Lieb vom Verkehrsclub Deutschland werde etwa die schnellste Verbindung von Tübingen nach Mannheim laut Zielfahrplan sogar zehn Minuten länger dauern als heute. Bei zahlreichen weiteren Verbindungen entstünden landesweit durch das Nadelöhr Stuttgart zum Teil erhebliche Wartezeiten auf Anschlusszüge.

Was sagt die Bahn zu den Vorwürfen?

„Wir widersprechen dem Bericht mit Nachdruck“, teilt ein Sprecher auf Anfrage mit. Die Leistungsfähigkeit des Bahnknotens sei sowohl durch den sogenannten „Stresstest“ als auch mit einer jüngst durchgeführten Eisenbahnbetriebswissenschaftlichen Untersuchung (EBWU) bestätigt worden. In den vergangenen Monaten sei gemeinsam mit dem Land, dem Verband Region Stuttgart und DB Fernverkehr ein Zielkonzept Stuttgart 21 entwickelt worden, das bereits einen Halbstundentakt im Schienenpersonenfernverkehr unterstellt. Dieses Konzept sei auch mit einer EBWU näher betrachtet und mit einer wirtschaftlich optimalen Betriebsqualität nachgewiesen worden.

Was sagen die Gegner von Stuttgart 21?

Das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 und der Bund für Umwelt und Naturschutz (Bund) sehen ihre Befürchtungen bestätigt. „Stuttgart 21 ist mit viel zu wenig Gleisen den Anforderungen an die Mobilität von morgen nicht gewachsen“, sagt Bund-Landesvorsitzende Brigitte Dahlbender und fordert den sofortigen Einstieg in das Konzept „Stuttgart 21-KombiBahnhof“. Dieses will neben dem neuen Tiefbahnhof Teile des bestehenden Kopfbahnhofs erhalten. Das Aktionsbündnis fordert den Bahn-Aufsichtsrat und die politisch Verantwortlichen zu einer Umplanung des Bahnknotens auf. Tübingen, Ulm oder Heilbronn würden anderenfalls kaltgestellt durch Stuttgart 21, so Bündnissprecher Eisenhart von Loeper.

Wie reagiert Verkehrsminister Hermann?

Minister Winfried Hermann (Grüne) verweist darauf, dass Stuttgart 21 geplant wurde, bevor es das Konzept des Deutschlandtakts gab. „Insofern ist auch klar, dass ein Durchgangsbahnhof, der nur acht Stehgleise hat, in so ein Konzept nur bedingt passt. Kritiker haben von Anfang an gesagt, dass dieser Bahnhof nicht wirklich zukunftsfähig ist.“ Man könne dort maximal 30 Prozent mehr Züge fahren lassen. „Aber wir reden heute von der Verdoppelung des Schienenverkehrs und des öffentlichen Schienen-Personen-Nahverkehrs bis 2030. Und da ist dieser Bahnhof nicht leistungsfähig genug.“ Es sei dringend nötig zu überlegen, was noch korrigiert werden könne.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019