Neuer Ausschuss – vier Monate vor der Wahl

Wiesbaden.„Nach dem Untersuchungsausschuss ist vor dem Untersuchungsausschuss.“ Auf diese Formel bringt es die Fraktion der Linken im Hessischen Landtag, dass gestern der NSU-Ausschuss in Wiesbaden seinen Abschlussbericht verabschiedete und zugleich ein neuer Untersuchungsausschuss – zur Vergabepraxis von Innenminister Peter Beuth (CDU) – angekündigt wurde. Allerdings stammt diese Ankündigung von den beiden anderen Oppositionsparteien SPD und FDP. Die wollen mit dem ungewöhnlichen Schritt viereinhalb Monate vor der Landtagswahl versuchen, Beuth in Bedrängnis zu bringen. Noch in der kommenden Woche werden beide Parteien den Untersuchungsausschuss im Landtag beantragen.

Verbindung zu Facebook-Skandal

Viel Zeit dafür ist nicht, denn seine Mitglieder müssen ihren Abschlussbericht bis zum Ende der Legislaturperiode vorlegen. Die reicht aber immerhin über den Wahltermin hinaus: Erst am 18. Januar 2019 endet offiziell die Amtszeit des noch amtierenden Landtags. Die Stimmen von SPD und FDP reichen aus, den Ausschuss einzusetzen. Erst am Donnerstag hatten die Innenpolitiker Nancy Faeser (SPD) und Wolfgang Greilich (FDP) im Innenministerium Akteneinsicht zur Auftragsvergabe an die US-amerikanische Firma Palantir genommen. Die lieferte der hessischen Polizei eine Analysesoftware, die bei der Verhinderung von Terroranschlägen sowie Straftaten der Schwerkriminalität helfen soll. In der gemeinsamen Pressekonferenz tags darauf bemängelten sie, dass es dafür kein förmliches Ausschreibungsverfahren gab.

Innenminister Beuth hat keinen Zweifel, dass die Vergabe nach einem Markterkundungsverfahren rechtmäßig war, das für sicherheitsrelevante Aufträge nicht ungewöhnlich sei. Faeser und Greilich aber sehen darin kein ordnungsgemäßes Verfahren und wiesen zudem auf die Verbindungen von Palantir zu der im Facebook-Skandal belasteten Firma Cambridge Analytica hin. Es stelle sich die Frage, ob Beuths Vorgehen mit hessischen Sicherheitsinteressen vereinbar ist. Die Frage sei auch, warum er nicht dem Votum der Innenministerkonferenz für eine gemeinsame Software aller Länderpolizeien gefolgt sei. Zudem habe der Minister auch schon bei Aufträgen an Abschleppunternehmen 2014 bis 2017 ohne richtige Ausschreibung gehandelt.