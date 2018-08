Neuer Bischof für Trier

Trier. Das Bistum Trier bekommt nach mehr als einem Jahr Wartezeit einen neuen Oberhirten. Der bisherige Weihbischof des Bistums, Stephan Ackermann, ist gestern von Papst Benedikt XVI. zum neuen Bischof der ältesten deutschen Diözese ernannt worden. Die von den Gläubigen langersehnte Nachricht wurde zeitgleich in Rom und in Trier nach einer Messe im Dom bekanntgegeben. Der 46-Jährige wird am

...