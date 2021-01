Neuer Reiz des Ländlichen

Wiesbaden.Manchmal hat selbst die Corona-Pandemie noch etwas Gutes. Den Trend zu mehr Homeoffice und Digitalisierung will sich jedenfalls die hessische Landesregierung für ihren Aktionsplan zur Stärkung des ländlichen Raums zunutze machen. Die seit zwei Jahren auch für dieses Thema zuständige Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) stellte das Programm am Donnerstag in Wiesbaden vor, für das allein in diesem Jahr 1,2 Milliarden Euro im Landeshaushalt bereitstehen. Es hat kein geringeres Ziel, als das Leben im ländlichen Raum so attraktiv zu machen, dass die Abwanderung gerade junger Leute in die großstädtischen Ballungsräume gestoppt wird und sogar wieder mehr Menschen zurück aufs Land ziehen.

Für Hinz kommt der Aktionsplan mitten in der Corona-Krise genau zur richtigen Zeit. Das verstärkte Arbeiten zu Hause zeige ja, dass man nicht unbedingt jeden Tag in die in den Großstädten konzentrierten Büros fahren müsse, um einer Beschäftigung nachzugehen. Zudem sollen auch Möglichkeiten wie Coworking-Space, also zeitweilig gemeinsam genutzter Büroraum, auf dem Lande gefördert werden. Weitere Vorteile: Mit weniger Pendlerverkehr vom Land in den Ballungsraum wird auch der Klimaschutz vorangetrieben, und mehr Wohnen auf dem Land vermindert zugleich den Druck auf den überhitzten Wohnungsmarkt in den Städten. Eine wichtige Voraussetzung, damit das alles klappt, ist natürlich die Digitalisierung im ländlichen Raum. Deren Ausbau ist folglich ein wesentlicher Punkt in dem Aktionsplan.

Versorgung mit schnellem Internet

Bereits bis Ende kommenden Jahres sollen Schulen, Krankenhäuser und Gewerbegebiete auch im ländlichen Raum flächendeckend an eine gigabitfähige Infrastruktur angeschlossen, bis 2025 auch alle privaten Haushalte mit schnellem Internet versorgt sind. Dafür sind bis Ende der Legislaturperiode insgesamt 270 Millionen Euro vorgesehen. Ein Teil der Gelder kommt denn auch aus dem Sondervermögen des Landes zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Aber auch Gasthöfe und damit der Tourismus im ländlichen Raum sind auf die Digitalisierung angewiesen. Gefördert werden mit dem Aktionsplan daher auch deren Internetauftritte und Online-Buchungssysteme.

Und auch zum Erhalt der Gaststätten sind in dem Plan zur Stärkung der Ortskerne in Dörfern und Kleinstädten Mittel vorgesehen. Ministerin Hinz will mit einem Sonderprogramm dafür das in ihrer Macht Stehende tun, um der vom Lockdown hart getroffenen Gastronomie das Überleben zu sichern. Schließlich sind die Gasthäuser auch wichtige Treffpunkte der auf dem Lande lebenden Menschen. Um den öffentlichen Nahverkehr auf dem Land zu verbessern, setzt sich das Land für eine Ausweitung des Angebots an Bussen und Bahnen ein. Unterstützt werden auch innovative Projekte wie etwa eine App im Odenwald, mit der Nahverkehr, Taxidienste und Mitfahrgelegenheiten vernetzt und gemeinsam gebucht werden können. Gefördert werden sollen auch Ausbildungsangebote auf dem Land, zudem ist eine Konferenz „Mobiles Arbeiten“ zusammen mit dem Wirtschafts- und dem Sozialministerium geplant.

Ganz wichtig ist der Umweltministerin natürlich weitere Hilfestellung bei der Vermarktung regionaler Agrarerzeugnisse. Dazu gehören auch Investitionen in örtliche Schlachthöfe, Molkereien und Käsereien. Weiter sieht der Aktionsplan die Förderung von Landschaftsschutz, Kultur – etwa mit Wanderkinos, Vereinen und Ehrenamt – sowie Betreuungs- und Bildungsangeboten im ländlichen Raum vor.

Um eine flächendeckende medizinische Versorgung zu gewährleisten, ist neben der Landarztquote im Studium beispielsweise auch der Ausbau von regionalen Gesundheitszentren ein Bestandteil des Plans. Hinzu kommen sogenannte „Vielfaltzentren“. Sie sollen zur besseren Integration von Zugewanderten und Flüchtlingen beitragen. Die Umweltministerin hat den Aktionsplan unter den Titel „Starkes Land – gutes Leben“ gestellt. Bis das Ziel erreicht ist, wird sicher noch einige Zeit dauern.

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.01.2021