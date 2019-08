Neuer Streit um das G8

Schüler des achtjährigen Gymnasiums (G8) bei der Abiturprüfung. © dpa

Stuttgart.Mitten in den Sommerferien ist eine Debatte über das achtjährige Gymnasium (G8) in Baden-Württemberg entbrannt. Während Ministerpräsident Winfried Kretschmann und andere Grünen-Politiker das G8 verteidigten, plädierten sowohl der Philologenverband als auch die oppositionelle SPD noch einmal für eine Wahlfreiheit zwischen G8 und G9. Bislang wird das Abitur an Gymnasien im Südwesten grundsätzlich nach acht Jahren gemacht. Viele Eltern klagen aber über zu viel Stress für ihre Kinder.

Der Landeschef des Philologenverbandes, Ralf Scholl, sagte am Freitag in Stuttgart, der Großteil der Abiturienten beginne das Studium nicht – wie erhofft – ein Jahr früher, sondern lege nach dem Abitur eine einjährige Pause ein, um sich zu orientieren. „Die Verkürzung der Gymnasialzeit im Rahmen des G8 ist in allen ihren Zielen gescheitert.“ Verbandschef Scholl meinte, eine großen Mehrheit der Schüler und Eltern wolle eine Wahlmöglichkeit zwischen dem acht- und dem neunjährigen Gymnasium. lsw

