Neuer Vorstand soll aus der Krise führen

Frankfurt. Mit neuen hauptamtlichen Vorständen will die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Frankfurt die Aufarbeitung der Affäre um überhöhte Gehälter und Luxusdienstwagen fortsetzen. Künftig werde Steffen Krollmann als Vorstandsvorsitzender und Axel Dornis als Finanzvorstand den unternehmerischen Teil des Verbands führen, sagte Petra Rossbrey, die Vorsitzende des Frankfurter Awo-Präsidiums, am Montag.

4,5 Millionen Euro Gesamtschaden

Krollmann war in den vergangenen Monaten bereits im bisherigen Interimsvorstand tätig gewesen. Dornis war nach Positionen in der Wirtschaft seit 2015 kaufmännischer Geschäftsführer in verschiedenen Gesellschaften des Internationalen Bundes. „Mit diesem Team werden wir die Awo neu aufstellen, verlorenes Vertrauen zurückgewinnen und den Verband wieder zu einem sicheren und verlässlichen Partner in der Stadt machen“, sagte Rossbrey. Dies sei und bleibe eine „Herkulesaufgabe“. Das Awo-Präsidium geht davon aus, dass unter der alten Führung zwischen 2015 und 2019 ein Gesamtschaden von etwa 4,5 Millionen Euro entstanden ist – unter anderem durch überhöhte Gehälter oder Luxus-Dienstwagen. Der bisherige Interimsvorstand Gerhard Romen warnte davor, die Awo-Mitarbeiter mit den für die Affäre verantwortlichen Ex-Funktionären gleichzusetzen, von denen sich der Verband mittlerweile getrennt habe. „Der Fisch stinkt vom Kopf – jetzt stinkt da nichts mehr“, sagte er. Gerade in der Corona-Krise hätten die rund 1100 Awo-Beschäftigten, viele im Alten- und Pflegebereich, hervorragende und engagierte Arbeit geleistet.

Im Zusammenhang mit der Awo-Affäre sind jetzt auch das frühere Gehalt und der Dienstwagen für die heutige Ehefrau des Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann (SPD) Gegenstand der Ermittlungen. Diese richten sich aber nicht gegen das Ehepaar Feldmann, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Montag sagte. Bereits seit Monaten laufen Ermittlungen gegen ehemalige Awo-Funktionäre unter anderem wegen Verdachts auf Betrug und Untreue.

Die damalige Lebensgefährtin Feldmanns soll als Leiterin eines Kindergartens ein auffällig hohes Gehalt und einen Dienstwagen bezogen haben. Zum Gehalt der heutigen OB-Gattin sagte Krollmann, eine damalige Awo-Funktionärin habe die Einstufungsgruppe im bereits fertigen Vertrag geändert. Mittlerweile seien unberechtigte Zulagen gestrichen worden. „Frau Feldmann ist neu eingruppiert worden, sie hat das Geld zurückgezahlt und hat einen neuen Vertrag bekommen mit ordnungsgemäßer Eingruppierung“, betonte Petra Rossbrey. lhe

