Neues Konzept für Auto-Messe

Frankfurt.Im Rennen um die Ausrichtung der Internationalen Automobilausstellung Pkw setzt Frankfurt auf Urbanität. „Wir gehen mit der IAA dorthin, wo die Menschen bereits sind“, so der städtische Wirtschaftsdezernent Markus Frank (CDU). Das neue Ausstellungskonzept des bisherigen IAA-Standorts soll in den kommenden Tagen in einer Ausschreibung dem Verband der Automobilindustrie (VDA) als Veranstalter vorgelegt werden.

Der Verband hatte den langjährigen Vertrag mit der Frankfurter Messe nicht verlängert, nachdem im vergangenen Jahr die 68. Ausgabe der Autoschau sowohl bei Ausstellern als auch beim Publikum durchgefallen war. 560 000 Besucher und 838 Aussteller markierten im September langjährige Tiefstände.

Team von 25 Personen

Die IAA müsse sich von einer Automesse in eine umfassende Mobilitätsplattform wandeln, schrieb der VDA Bewerbern für die nächste Ausgabe im Herbst 2021 auf die Anforderungsliste. Neben Frankfurt bewerben sich Berlin, München, Köln, Hamburg, Stuttgart und Hannover. Der Zuschlag soll noch im ersten Quartal vergeben werden.

Mit Flughafen, Hauptbahnhof und Autobahnkreuz stellten Frankfurt und Rhein-Main das europäische Mobilitätsdrehkreuz dar, wirbt die Unterstützer-Initiative „JAA zur IAA“. Stadtrat Frank hat eine Steuerungsgruppe von rund 25 Leuten gebildet, um schnell ein Konzept aus dem Boden stampfen zu können. lhe

Samstag, 18.01.2020