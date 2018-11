Neues Logo – mehr Geld vom Land

Mainz.Das Landesfest der Rheinland-Pfälzer soll sich im neuen Kleid präsentieren. Die Landesregierung stellte gestern für den Rheinland-Pfalz-Tag nicht nur ein neues Logo vor, das das Foto eines „Seifenblasen-Kindes“ ersetzen soll. Das Fest soll zudem regionaler werden und stärker auf die gastgebenden Städte zugeschnitten sein. Im nächsten Jahr ist Annweiler am Trifels an der Reihe und lädt für den 28. bis 30. Juni ein. Der Rheinland-Pfalz-Tag soll weiter für Besucher kostenfrei bleiben. Das Land will zudem mehr Geld geben. Staatskanzleichef Clemens Hoch (SPD) sprach von einer strategischen Partnerschaft – zum Beispiel, weil die Sicherheitsanforderungen gestiegen sind. Im Landeshaushalt sind nach jetziger Planung 250 000 Euro Mittel vorgesehen. lrs

